В центре Москвы представили дизайнерские ели

До новогодних праздников осталась неделя - и Москва продолжает прихорашиваться. В центре столицы на Кузнецком мосту "вырос" невероятный сказочный лес.

Ни одна из этих елей не похожа на другую. Создали их дизайнеры - лидеры конкурса, который по традиции проводится в рамках фестиваля "Зима в Москве". Все украшения авторы придумывали специально для хвойного "дефиле". А источником вдохновения на этот раз послужили любимые фильмы: "Морозко","12 месяцев", "Чародеи".

Художники, используя обычные материалы, создали новогодние шедевры, в которых изящно переплетаются детские воспоминания, аромат хвои и мандаринов.