ВС России нанесли удар по действующему военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области Украины. Прилетело 22 декабря в 20:50, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, взрыв был громкий. В Полтавской области накануне объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Глобино.

Утром 23 декабря украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и серии взрывов в Хмельницкой области Украины. Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, целью ударов стал Староконстантинов. Один из них пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ.