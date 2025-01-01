"Аэрофлот" установил фиксированную скидку в 50% на детские билеты

"Аэрофлот" установил фиксированную скидку при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет. Скидка 50% для детей с гражданством Российской Федерации применяется к любому тарифу в классе эконом при полетах по России. Действовать она начет с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В авиакомпании пояснили, что для тарифов в рамках специальных льготных программ - таких, как субсидируемые государством перевозки и "плоские" тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки.

Ранее в Минтрансе сообщили, что начали работу с авиакомпаниями по вопросу предоставления семьям с детьми 50%-й скидки на авиабилеты. Такие шаги стали предпринимать по поручению президента России, которое Владимир Путин озвучил во время прямой линии 19 декабря. В кабмине заверили, что правительство обеспечит такую скидку для всех детей до 12 лет к 14 января.