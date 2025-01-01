Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

В личной жизни может произойти что-то весьма интересное. Это необязательно новый роман. Возможно, вы поймете что-то новое и важное об отношениях.

Тельцы

Сегодня творческие представители знака добьются успеха и популярности. Не бойтесь проявляться – это предновогоднее время, когда креатив совершенно уместен.

Близнецы

Вы неожиданно получите хорошие новости от банков, юристов или налоговых органов. Это может касаться выплат от государства или выгодных вкладов.

Раки

Новый год – время чудес, которые могут начаться уже сегодня прямо у вас дома. Например, к вам могут прийти гости или соседи предложат праздновать вместе.

Львы

Вы отлично проведете этот день, если только не будете сами все усложнять. Позвольте ситуациям развиваться без вашего вмешательства – отдохните от контроля.

Девы

Вам рекомендуется поразмышлять о планах на грядущий 2025 год. Интуиция подскажет, какие начинания перспективны, а от каких лучше отказаться.

Весы

Венера в Водолее и загадочная Лилит в вашем знаке сегодня объединили свои силы. Обязательно выделите время на творчество – это будет важный опыт!

Скорпионы

Обратите внимание на сны и знаки от Вселенной, которые вас окружают. Они смогут пролить свет на вопросы, которые вас мучают. И помогут принять, наконец, решения.

Стрельцы

Пригласите коллегу на обед или кого-то из друзей на прогулку. Этот день благоприятен для приятного общения, легких светских бесед и обмена любезностями.

Козероги

У вас появятся новые мысли о том, как достичь своих амбициозных целей. Запишите их, чтобы перечитать после Нового года, и выбросите из головы.

Водолеи

Творческим представителям знака этот день очень понравится: он принесет вдохновение и новые идеи. Позвольте себе помечтать и подумать о своем будущем.

Рыбы

Внезапные встречи с друзьями или звонки от бывших коллег порадуют вас. Не стесняйтесь сами написать или позвонить тем, с кем хочется просто поболтать.