В Москве задержали подозреваемых во взломе офисов

Как в голливудском боевике! В Москве задержали злоумышленников, которые, чтобы обчистить офисы, забирались на крыши и спускались по трубам.

Трое мужчин выходили на дело, тщательно выбирая помещение и детально прорабатывая путь до него. Иногда пробирались на крышу, в другой раз - на трубы и кондиционеры.

Если приглянувшийся офис располагался не очень удобно, то просто взламывали дверь. Предпочитали брать ценные предметы и деньги. В итоге общий ущерб превысил три миллиона рублей. Задерживали предполагаемых преступников вместе с Росгвардией.