Израиль нанес мощный авиаудар по сектору Газа

Не менее 50 мирных жителей стали жертвами новой серии авиаударов Израиля по сектору Газа. Самолёты атаковали лагерь беженцев к западу от города Хан-Юнис, а также больницу на севере анклава.

В числе погибших - два ребёнка. Вспыхнул сильный пожар, который помешал работе медиков. Повреждения получили несколько автомобилей. Одна машина полностью выгорела.

После авианалёта израильские военные заявили о ликвидации представителя палестинского движения ХАМАС, который, по данным Тель-Авива, скрывался в этом районе.

Кроме того, подразделения ЦАХАЛ провели рейды на Западном берегу реки Иордан, в результате которых взяли штурмом деревню. Местные жители пытались оказать сопротивление. СМИ сообщают о стрельбе и разрывах гранат.