Подразделения группировки "Восток" ВС России нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Как сообщили в Минобороны России, в результате решительных действий освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике.

В военном ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 155 военнослужащих. Уничтожено четыре автомобиля, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" и станция радиоэлектронной борьбы.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Также целями стали склады хранения ударных дронов в 143 районах, а также скопления живой силы и военной техники противника.