Собянин заявил о росте торгового оборота и туризма между Москвой и Белоруссией

Товарооборот между Москвой и Белоруссией в этом году может достичь рекордных 7 миллиардов долларов. Взаимодействие в экономике и других ключевых сферах обсудили сегодня Александр Лукашенко и Сергей Собянин.
Встреча прошла в Минске, куда мэр столицы прибыл с визитом. Собянин отметил динамичное развитие отношений в медицине, машиностроении, электронике. Только поставки стройматериалов за год выросли на 60 процентов. Москва активно закупает технику белорусского производства. Продукты из соседней страны пользуются большим спросом у горожан. А президент Белоруссии признался, что Минск во многом берет пример с российской столицы.
"Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей, и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает", - сказал Лукашенко.
"За последние только два года торговый оборот Москвы и Белоруссии вырос почти на 30%. Поставка строительных материалов – почти на 60%. Туристический оборот вырос почти в половину. Так что можно только пожелать, чтобы и дальше так же развивались наши отношения", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").