Собянин заявил о росте торгового оборота и туризма между Москвой и Белоруссией

Товарооборот между Москвой и Белоруссией в этом году может достичь рекордных 7 миллиардов долларов. Взаимодействие в экономике и других ключевых сферах обсудили сегодня Александр Лукашенко и Сергей Собянин.

Встреча прошла в Минске, куда мэр столицы прибыл с визитом. Собянин отметил динамичное развитие отношений в медицине, машиностроении, электронике. Только поставки стройматериалов за год выросли на 60 процентов. Москва активно закупает технику белорусского производства. Продукты из соседней страны пользуются большим спросом у горожан. А президент Белоруссии признался, что Минск во многом берет пример с российской столицы.