Потери ВСУ за сутки боевых действий в Курской области составили более 300 военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что ВС России продолжают разгром украинских формирований российской территории.

По данным военного ведомства, российские войска уничтожили два танка, в том числе американский "Abrams", три американских БМП "Bradley", а также немецкий "Marder" и шведский "CV-90". Кроме того, поражено три бронетранспортера: "Stryker" и два М113 производства США. Уничтожено артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США.

В сводке Минобороны отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих.