Путин призвал усовершенствовать программы льготного кредитования

Владимир Путин провел сегодня совещание по экономическим вопросам. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Президент обозначил важнейшие системные задачи - сбалансированный рост экономики с низкой безработицей и умеренной инфляцией. По мнению главы государства, это является залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения госпрограмм, а также национальных проектов.

Владимир Путин подчеркнул: они должны быть запущены без каких-либо задержек с 1 января наступающего года. Одной из актуальных тем, которые обсудил президент, стало развитие льготного кредитования.