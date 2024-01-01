Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

Россияне выбрали самый популярный мем 2024 года. Им оказался просто чиловый парень — антропоморфная собака, относящаяся ко всему снисходительно-иронически.

Конкурс на лучший мем проводила соцсеть "Вконтакте" совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia. Пользователям нужно было оценить 34 мема.

Второе место занял мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечем. Его внешний вид и невозмутимое спокойствие во время выступления на летней Олимпиаде в Париже покорили пользователей сетей.

Третье место досталось мему "Никто, конечно же, не…" с изображением ведущего программы "Следствие вели" Леонидом Каневским. На четвертом месте расположился грустный хомяк, пятерку замкнул кринжовый кот с фразой "Бу! Испугался?"

В десятку популярных мемов также вошел человек-лавандовый раф Николай Василенко, который заполонил соцсети своими видеороликами с призывом улыбаться.

Самыми надоевшими пользователи признали мемы "О боже, это новая эмоция" из мультфильма "Головоломка-2" и слово "пикми".