Взрыв прогремел на бывшем мехзаводе в Абакане

ЧП в столице Хакасии. На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода прогремел взрыв. Появившиеся в местных пабликах сообщения подтвердил глава республики Валентин Коновалов.

Как написал Коновалов в Telegram, в результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Предварительно сообщается об одном погибшем.

Обстоятельства трагедии выясняют спасатели и сотрудники правоохранительных органов. На месте ЧП работает заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев. Коновалов выразил семьям погибших выразил глубокие соболезнования, а пострадавшим - скорейшего выздоровления. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших необходимую помощь.