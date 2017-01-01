Ребенок Фрейи Зильбер и сына Марии Шукшиной живет с посторонней женщиной

Накануне, 22 января, стало известно о смерти Фрейи Зильбер. Девушка получила известность в 2017 году, когда пришла на телевизионное ток-шоу и объявила, что ждет ребенка от сына Марии Шукшиной Макара Касаткина, который бросил ее вскоре после того, как узнал, что станет отцом. Лишь после того, как родился ребенок и был проведен ДНК-тест, подтвердивший отцовство Касаткина, Шукшина приняла внука.

Казалось бы, ситуация наладилась. Однако спустя три года выяснилось, что Фрейя Зильбер вдруг отдала сына Марка Марии Шукшиной на неопределенный срок. Оказалось, что девушка легла в реабилитационный центр. Но даже после выхода из него Зильбер не забрала сына обратно. Мальчика взял на воспитание отец. В то время Макар Касаткин женился на Илоне Александровой. Они-то вместе и занимались ребенком.

Но теперь, в связи со смертью Фрейи Зильбер, всплыла информация, что маленького Марка воспитывает совершенно посторонняя женщина. Именитая бабушка видится с ним время от времени. Об этом рассказала Илона Александрова, которая оформила развод с сыном Шукшиной.

"Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Марк - необыкновенный карапуз. Я люблю его как своего сыночка", - приводит слова Илоны телеграм-канал "НеМалахов".