Трамп выдвинул противника помощи Киеву на пост замглавы Пентагона

Майкл Даффи выдвинут на должность замглавы Пентагона в администрации избранного президента США Дональда Трампа. По запросу бывшего сотрудника Белого дома в 2019 году был заблокирован пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов.

Как пишет The New York Times, решение о заморозке помощи Киеву было якобы связано с тем, что Трамп пытался заставить Владимира Зеленского начать расследование в отношении коррупционных схем внутри украинской газовой компании Burisma. В них мог быть замешан Хантер Байден, который вошел в совет директоров компании в апреле 2014 года.

По данным американских СМИ, Хантер Байден лоббировал интересы Burisma с помощью занимавшего пост вице-президента отца. В 2019 году делом о коррупции в Burisma занялся адвокат Трампа Руди Джулиани.