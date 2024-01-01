Павел Дуров опубликовал в своем официальном телеграм-канале отчет о работе популярной соцсети и поделился достижением.

"В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила миллиард долларов, и мы закрываем год с более чем 500 миллионами долларов денежных резервов, не включая криптоактивы", - с гордостью объявил Павел Дуров.

Ранее Дуров анонсировал превращение Telegram в видеоплатформу. Он напомним, что до сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако со свежим обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи.