Позиция премьер-министра Словакии представляет проблему для безопасности. Речь идет о зависимости Роберта Фицо от российских нефти и газа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский написал в социальной сети X, что Москва предоставляет значительные скидки на энергоносители Братиславе. Однако та платит за них суверенитетом, считает украинский лидер. Зеленский заявил, что это должно насторожить правоохранительные органы и спецслужбы Словакии.

По словам главы киевского режима, словацкий премьер заинтересован в торговле с Россией не из-за вопросов безопасности, а из-за выгоды. Что ему платят и чем он расплачивается? – задается вопросом Зеленский. Он заявил, что из-за выгоды этот лидер зависим от Москвы.