Собчак высказалась о связи Богомолова с красавицей актрисой

В Сети то и дело обсуждают личную жизнь Ксении Собчак. В частности, говорят о неверности ее мужа, режиссера Константина Богомолова. Ему часто приписывают романы на стороне с самыми разными актрисами. Обычно Ксения Собчак не комментирует слухи, но на сей раз молчать не стала.

В новом выпуске своего шоу "Осторожно: Собчак" Ксения поговорила с известным блогером Антоном S, специализирующемся на отечественном шоу-бизнесе. Однажды он заявил, что узнал, будто у Константина Богомолова интрижка с актрисой Софьей Синицыной. Напомним, что несколько лет назад она родила дочь от актера Павла Табакова.

"Послушай, я свечку не держала, но где ты берешь набор рандомных людей?! Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым, — это всего лишь сообщение. Ты же не думаешь, что можно вот так, анонимными вбросами с разных аккаунтов, очернить человека", - высказалась Собчак в ответ на слова собеседника.

Напомним, что не так давно именно Софью Синицыну винили в вероятном разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Тогда актриса только смеялась над этими россказнями. Сами же супруги вообще не комментировали информацию и молчат до сих пор.