Собянин приехал в Минск и обсудил с Лукашенко экономическое сотрудничество

Два братских города Минск и Москва, которые всегда связывала история, культура и традиции, становятся еще ближе. В белорусской столице 23 и 24 декабря - дни столицы российской. Торжественные мероприятия стартовали с площади Победы. Сергей Собянин возложил цветы к Вечному огню. Этот величественный монумент - самое сердце Минска. Четырехугольный обелиск установили ровно 70 лет назад в честь десятой годовщины освобождения Белоруссии от фашистских оккупантов.

С площади Победы Сергей Собянин отправляется во Дворец республики, где его тепло встречает Александр Лукашенко. Признается, что восхищён его работой на посту мэра.

Лукашенко: Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске. Но не имеем на это таких возможностей. и сами себя утешаем этим - возможности не хватает. Но многому учимся, подсматриваем у вас. И многие вещи повторяем. Допустим, вы трудно начинали реновацию. Мы этим путем идем точечно. Реанимируя Минск, приводя его в порядок. Где надо - сносим здания. Улучшаем жизнь людей. Благоустройство. Я это сам вижу. Много с президентом России обсуждаем эти вопросы. И по Москве, и по Питеру. Есть чему поучиться.

Разговор касался в первую очередь экономических вопросов. Только по итогам прошлого года товарооборот между Москвой и Минском вырос практически на 20 процентов. Это 21 миллиард долларов . А за 9 месяцев этого года он увеличился еще более чем на 7 процентов.

Собянин: На коллегии с Александром Григорьевичем обсудили широкий спектр вопросов, начиная от торговых отношений, развития промышленности, таких направлений, как автомобилестроение, фармацевтика, электроника, вопросы социальных связей в области образования, здравоохранения, развития искусственного интеллекта, сервисов, которые мы представляем нашим горожанам, вопросы туристического обмена и целый ряд других вопросов. Я думаю, что эта встреча даст хороший толчок отношений не только между Минском и Москвой, но и Москвой и в целом республикой Беларусь.

Сергей Собянин отметил, что за последние два года туристический поток между двумя столицами вырос почти на 50 процентов. Московские компании с удовольствием используют белорусские строительные материалы. Объем поставок увеличился на 60 процентов. По-прежнему высок интерес и к тракторам "Беларусь". Минский завод начал свою историю в послевоенное время, когда в Советском Союзе нужно было поднимать сельское хозяйство.

Легендарный Минский тракторный завод. Это место называется не цехом, а корпусом сборки тракторов, она здесь крупноузловая. Моторы, кабины и другие части машины приходят уже в готовом виде. Поэтому каждые пять минут с конвеера сходит новый трактор. Вся работа от и до в среднем занимает полтора часа. Следующий этап - доукомплектовка и покраска. Раньше тракторы были синими. Теперь фирменный цвет красный. Неизменно одно - качество. Поэтому Москва для коммунальных нужд технику закупает в том числе и здесь.

"В этом году поставлено более полутора тысяч единиц в Москву и Московскую область. И на данный момент объем реализации более 102 процентов по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Сергей Авраменко, генеральный директор Минского тракторного завода.

Делегации из Москвы показывают и другую технику - электробусы и машины скорой помощи. О перспективах сотрудничества Сергей Собянин говорит со своим минским коллегой Владимиром Кухаревым.

Собянин: Города-побратимы связаны многовековой историей. В нынешнее время наши отношения становятся все более тесными. Сегодняшний документ дает новый импульс работы.

В Доме Москвы, который напоминает здание на Тверской,13, - насыщенная культурная программа. Теперь чтобы побывать на "Елке мэра Москвы", белорусам совсем не обязательно ехать в российскую столицу.