О том, что у Майи Санду "не все дома" (и даже якобы подтвержденное в австрийской клинике биполярное расстройство), пресса писала давно. Да и граждане Молдовы догадывались. Но теперь, как сообщает российская Служба внешней разведки, за голову схватились даже в штаб-квартире Евросоюза, когда узнали о содержании ее недавнего совещания с правительством. Заслушав доклад премьер-министра о проблемах в энергетике, с которыми Молдавия столкнется 1 января после истечения российско-украинского договора на транзит газа, Санду окончательно "вышла из себя".

"Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", - говорится в сообщении.

Отыгрываться, по данным нашей разведки, президент Молдавии с румынским паспортом намерена следующим образом: велит завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровской молдавской республики, рядовых граждан прикажет подвергать тщательным досмотрам. Но и это еще не все - Санду готова развязать в регионе войну.

"Войдя в раж, президент требовала подготовить силовой захват расположенной в ПМР электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы", - уточнили в СВР.

Что не удивительно: граница с ЕС - совсем рядом, и еще один вооруженный конфликт стремительно разоряющийся Старый свет точно не потянет. Видимо, это своей протеже еврочиновники и объяснили. Неслучайно в администрации Санду спешно выступили с опровержением российских развед данных. Глава президентского кабинета назвал их "опасной дезинформацией". Правда, тут же потребовал вывести российский контингент из Приднестровья. А еще - традиционно обвинил Москву в развязывании энергетического кризиса.

На подобные выпады Москва отвечала не раз. Из последнего - официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова призвала Кишинев вместо того, чтобы выдумывать все эти "сказки" и что-то требовать, для начала как минимум заплатить за уже поставленный российский газ. Дело в том, что долг в 709 миллионов долларов перед "Газпромом" республика так и не признала. Нагло предложила оплатить лишь процент от всей суммы. То есть, по мысли руководства Молдавии, Москва при любых обстоятельствах обязана выполнять свои обязательства. Даже бесплатно.

На пороге энергетического кризиса Молдавия, как, впрочем, и многие государства Евросоюза, оказалась по воле Владимира Зеленского. Это ведь именно он отдал приказ прекратить транзит газа из России через территорию Украины с нового года. В итоге в Молдавии сейчас - чрезвычайное положение. Уже ясно, что придется сокращать производство, а людям - сидеть без отопления и горячей воды. Казалось бы, почему в таких условиях Кишинёву не вести переговоры с Киевом? Ответ на поверхности: четко выполняя указания западных кураторов, режим Санду делает вид, будто заботится об украинцах. И при этом полностью игнорирует интересы собственного народа.

Но ведь даже без Киева решение есть. Санду могла бы договориться с Москвой и Анкарой о транзите российского газа через "Турецкий поток". Но принципиально не делает этого.

"Все это время нынешнее правительство ничего не делало для преодоления кризиса. А ведь даже сейчас есть возможность предпринять конкретные меры, которые позволят нашим гражданам более-менее спокойно пережить эту зиму", - заявила Диана Караман, депутат от Блока коммунистов и социалистов Молдавии.

Вместо того чтобы использовать дипломатию, как поступают, к примеру, Виктор Орбан из Венгрии или Роберт Фицо из Словакии, молдавское руководство выбирает иной - потенциально кровавый - путь. В российской Службе внешней разведки отметили: никто не может гарантировать, что Майя Санду действительно не попытается развязать реальную войну. Будет ли это точечная попытка захватить в Приднестровье энергообъекты, принадлежащие, кстати, российской компании, или полномасштабное вторжение в республику - не столь важно.

В российском МИДе четко дали понять: Москва адекватно отреагирует на любую провокацию, которая создаст угрозу безопасности нашим гражданам, миротворческому контингенту или военным хранилищам. И будет считать это - в соответствии с международным правом - нападением непосредственно на Россию.