В Google объяснили низкий трафик YouTube в России

На сегодняшний день работа YouTube в России практически совсем застопорилась. Многие пользователи жалуются на сильное "торможение" видеохостинга. В компании Google уже прокомментировали проблемы россиян, пользующихся сайтом. Там сообщили, что трафик YouTube 23 декабря упал ниже 20% от средних значений, однако это никак не связано с техническими сбоями или другими действиями компании.

"Google и YouTube — одни из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к свободной независимой информации в России. Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - приводит заявление компании РБК.

Ранее Владимира Путина в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили о замедлении работы YouTube в России.

"Google, создавая в России свою сеть, создал и "дочки", юрлица, серверы. Когда Запад стал вводить санкции и ограничения, Google сократил финансирование своих "дочек", поставок техники. Второе - YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Не должны злоупотреблять Сетью для достижения политических целей. Из-за этого к ним появляются претензии. Они должны выбрать: соблюдать наши законы или работать только у себя. А свято место пусто не бывает", - высказался российский президент.