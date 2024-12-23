Оштрафованный Михалков отказался приходить в суд

Стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства. Причем в суд прославленный режиссер не явился, отмечает РИА Новости.

Напомним, что Никита Михалков совместно с экс-министром культуры России Владимиром Мединским и экс-главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским открыли академию в 2015 году. По словам режиссера, на учебу туда берут людей с высшим образованием — профессиональных актеров, операторов и режиссеров.

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что деятелей культуры, которые продолжают работать в России, но не поддерживают нынешний политический курс в стране, можно отнести не только к нерукопожатным, но даже к опасным. Прославленный актер и режиссер ответил утвердительно на вопрос журналистов, существует ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры.

"Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал", - заключил Никита Михалков.