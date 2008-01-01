В Австралии умер Берт - крокодил-кинозвезда

В Дарвине, Австралия, умер крокодил по имени Берт. Он прославился на весь мир после того, как снялся в фильме "Крокодил Данди". О его смерти рассказали сотрудники крокодилового парка Crocosaurus Cove, где проживало животное с 2008 года.

По их словам, рептилии было более 90 лет, передает Daily Mirror. Кроме того, по словам представителей парка, именно Берт помог сформировать имидж Австралии как "страны сурово-красивой и впечатляющей дикой природы". В честь крокодила в парке планируют установить памятный знак

Сообщается, что рептилия была поймана еще в 1980 году. В среднем представители этой породы живут по 70 лет и вырастают более 5,2 м в длину. А фильм "Крокодил Данди" ( или "Данди по прозвищу "Крокодил") увидел свет в 1986 года. Главные роди исполнили Пол Хоган и Линда Козловски. Примечательно, что в 1990 году Пол и Линда поженились. У них родился сын. Однако в 2013 году они развелись.