Участницы группы "Девчата" посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Участницы группы "Девчата" Мария Молчанова, Ольга Рябова и Инна Дудченко посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дали концерт перед военнослужащими. Артистки выразили восхищение от эффективной работы ведомства, отметив большую скорость решения всех вопросов. Кроме того, певицы пожелали контрактникам скорейшего возвращения домой.

"Дорогие наши ребята, дорогие наши воины, вы наше крепкое мужское плечо, с вами ничего не страшно в этой жизни. Мы вам желаем смелости, мужества, а самое главное, хотим пожелать вам удачи. И чтобы, конечно, ваши семьи гордились вами, и мы все ждем вас с победой домой. Больше б нам таких людей, стала б Родина сильней!" - высказалась Инна Дудченко.

Ранее Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетили певица Лариса Долина, артисты Москонцерта, телеведущая Юлия Барановская, актер Александр Головин.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.