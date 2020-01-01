Стебунов рассказал, когда Ефремов выйдет на свободу

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за аварию, которую он спровоцировал в июне 2020 года. Артист сел за руль пьяным, его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Спасти второго водителя не удалось. Осужденный уже обращался за условно-досрочным освобождением в 2023 году, однако ходатайство было отозвано по неизвестной причине.

Тем не менее, близкие друзья надеются на то, что Михаил Ефремов в самое ближайшее время выйдет на свободу по УДО. Такое признание сделал известный актер Иван Стебунов.

"Сейчас мы все находимся в режиме тишины. Не буди лиха, пока оно тихо, как говорится. Я не буду называть месяц. Просто есть большая надежда, что это случится, надеюсь, в следующем году. В театре все этого ждут. Хочется пожелать Михаилу Олеговичу здоровья, в первую очередь..." - осторожно высказался Стебунов в беседе с "Миром новостей".

Ранее в Сети распространилась информация, будто начальство ИК №4 в Белгородской области предложило Михаилу Ефремову исполнить роль Деда Мороза на новогоднем празднике. Однако адвокат известного артиста опроверг эти данные.