Путин провел совещание по экономическим вопросам. Главное

Низкая безработица и умеренная инфляция. Такие ориентиры задал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Сбалансированный рост экономики, по словам президента, - основное условие для достижения национальных целей развития. С 1 января в стране запускаются 20 новых национальных проектов. Режим "без сбоев" в Кремле ожидают не только на старте. Экономическая динамика должна стать стабильной. Для этого нужно увеличивать инвестиции в расширение производств и создание новых рабочих мест. Финансовое подспорье для реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг - это кредиты. Которые из-за высокой ключевой ставки стали слишком дорогими. Но там, где это действительно необходимо, государство подставляет плечо.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Сейчас правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан. Главным образом они предусматривают субсидирование процентных ставок. Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля – порядка 16 процентов. Или свыше 17 триллионов рублей. Из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы.

Результаты такой господдержки: стройкомплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья, а сотни тысяч семей решили квартирный вопрос за счет льготной ипотеки. Благодаря "Фабрике проектного финансирования" воплощаются в жизнь 38 концепций на общую сумму более 4 триллионов рублей, запущен ряд крупных предприятий в тяжелой промышленности. . Например, в химотрасли. Строительство на площадке "КуйбышевАзот" комплекса по производству азотной кислоты и одного из самых востребованных азотных удобрений - раствора аммиачной селитры. В горной добыче- в Красноярском крае на базе Черногорского месторождения возводят обогатительный комплекс. А это - несколько тысяч рабочих мест только на этапе строительства.

Мы действуем в объективных условиях сдерживания, необходимости сдерживания инфляции, реализуем жесткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику. В этой связи необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом.

Учитывая, что речь идет в том числе и о бюджетных деньгах на субсидирование займов, контроль за эффективностью их использования должен быть особенно тщательным. Но при этом нужно не перегнуть палку. Ведь, с одной стороны, долговая нагрузка, например, на госкорпорации увеличилась. С другой - компании с госучастием активно инвестируют в экономику.

Госкомпании или компании с госучастием выполняют особую роль. Здесь важно не перестараться и с жесткостью требований к тем программам инвестиционного характера, которые они сами для себя формулируют, но и в то же время, повторяю, дать им возможность развиваться, осуществлять те программы, без которых государство не может обойтись. И те программы нужно поддержать, которые являются локомотивом не только для соответствующих компаний, но и для целых отраслей российской экономики.

Отдельно Владимир Путин поручил усилить информационную работу. Чтобы и люди, и бизнес знали, на какие льготные программы кредитования могут рассчитывать и на каких условиях. На лимиты по семейной ипотеке главе государства пожаловались в ходе прямой линии. Президент услышал. Сегодняшнее совещание - по сути, развернутая реакция на ситуацию с кредитованием в стране.