Страны НАТО не производит достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе - с таким заявлением выступил генсек альянса. В качестве решения проблемы Марк Рютте предложил союзникам увеличить оборонные расходы. Членам ЕС, которые уже потратили немало средств на поддержание конфликта на Украине, это вряд ли понравится. Добавляет масла в огонь и главарь киевского режима - он все больше раздражает европейцев откровенным хамством и опускается до газового шантажа. Решать вопрос с поставками углеводородов премьер Словакии приехал в Москву.

Репортаж Александра Панюшкина.