Мишустин: Банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов

Вопросы, озвученные во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", в понедельник обсуждали на оперативном совещании премьера с его заместителями. По словам Михаила Мишустина, подписаны документы, в соответствии с которыми для тех, кто выполняет боевые задания в приграничных территориях, речь идет о Курской области, по поручению президента устанавливаются такие же выплаты, какие получают участники СВО.
Также обсудили материальное обеспечение матерей-героинь. Им теперь гарантированы те же социальные гарантии, льготы и выплаты, которые предусмотрены для Героев Труда. А будущим мамам-студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов решено повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.
"Продолжится и поддержка родителей, воспитывающих детей, с решением жилищных проблем. Президент подчеркнул, что семейная ипотека под 6% годовых должна сохраниться. Необходимо ее расширить, обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке. И еще решить вопрос с лимитами по этой программе, как поручил глава государства в ходе прямой линии. Люди не должны сталкиваться с такими ограничениями. В декабре они частично были сняты. Теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 триллиона рублей больше льготных займов. Также отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями", - отметил Мишустин.