Мишустин: Банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов

Вопросы, озвученные во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", в понедельник обсуждали на оперативном совещании премьера с его заместителями. По словам Михаила Мишустина, подписаны документы, в соответствии с которыми для тех, кто выполняет боевые задания в приграничных территориях, речь идет о Курской области, по поручению президента устанавливаются такие же выплаты, какие получают участники СВО.

Также обсудили материальное обеспечение матерей-героинь. Им теперь гарантированы те же социальные гарантии, льготы и выплаты, которые предусмотрены для Героев Труда. А будущим мамам-студенткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов решено повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.