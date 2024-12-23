WhatsApp могут заблокировать в России в 2025 году

Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp, который принадлежит запрещенной в России компании Meta в нашей стране увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ, сообщил РИА Новости зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

При этом он подчеркнул, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора и продолжит работать в России, то "для пользователей ничего не изменится". Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

До этого Дмитрий Песков опроверг замедление WhatsApp в России. Отвечая на соответствующие вопросы журналистов, Песков отметил, что ему неизвестно о подобных шагах со стороны российских властей, предположив, что, "наверное, это меры, связанные с антитеррористической борьбой".