Несколько стран выразили готовность провести встречу Путина и Трампа

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков выступил перед журналистами и сделал ряд важных сообщений. В частности, он рассказал, что Кремль получил несколько предложений от стран, которые готовы организовать площадку для переговоров российского лидера и избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости. При этом Вашингтон не связывался с Москвой, чтобы обсудить возможность визита Кита Келлога и организацию каких-либо контактов с ним, уточнил Ушаков.

К слову, в Москве состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе беседы были обговорены мирные инициативы относительно Украины, при этом Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, ставящим на первый план интересы своей страны, отметил Ушаков. Кстати, премьер-министр Словакии выразил желание приехать в Москву на День Победы.

А вот возможность визита канцлера ФРГ в Москву Путин и Шольц.

Также Россия контактирует с новым руководством Сирии и по дипломатической линии, и через военных.

Ближайшие дни Владимир Путин проведет в особо активном графике. 24 декабря он обсудит с с президентом Таджикистана Рахмоном сотрудничество в сфере миграции, экономики и политики. 25 декабря российский лидер примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.