Кудрявцева выдала Федункив и публично покаялась перед ней

Осенью Марина Федункив стала матерью. 53-летняя актриса родила сына своему молодому супругу, итальянцу Стефано Маджи. Однако задерживаться в декрете артистка не стала: она уже вовсю работает и даже посещает светские мероприятия (но только по долгу службы). Марина Федункив при этом не забывает заботиться о сыне. Так, телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что недавно встретила актрису, которая прямо при ней сцеживала молоко для малыша.

"Пару недель назад мы были с ней на одном проекте, захожу в гримерку. Марина: "Лер, ты не против, если я сцежу молоко?". Клянусь, у меня челюсть… Я не знала, что она кормить сама будет. Что делает Марина: она сцеживает каждые два часа, отправляет ребенку, замораживает. У нее ширмочка там, она закрывается и сцеживается. Марин, прости, если я рассказала", - сообщила Лера Кудрявцева на шоу "Звезды сошлись", заодно публично покаявшись перед актрисой.

Дело в том, что в Сети ходят упорные слухи, что Марина Федункив рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако сама актриса эту информацию категорически опровергла.