Три украинских дрона уничтожили в небе над Крымом

Сегодня, 23 декабря, с 16.50 до 17.30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Уничтожен беспилотник ВСУ в ночь на 23 декабря над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Меж тем российские инженеры из университета "Иннополис" сконструировали беспилотник, который может работать в замкнутых пространствах, где недоступен сигнал со спутника и которые потенциально опасны для человека. Аппарат в состоянии создавать детальные 3D-модели таких объектов.