Информация о ходе СВО. Российские военные активно продвигаются вглубь обороны противника практически на всех направлениях. Подразделения группировки "Восток" освободили от неонацистов населенный пункт Сторожевое. Огнем авиации и артиллерии поражены военные объекты и скопление бронетехники ВСУ в 143 районах.

Очередной опорный пункт боевиков уничтожил расчет 152-миллимитровой гаубицы "Мста-Б" группировки "Восток". Получив координаты цели, артиллеристы всего за несколько минут привели орудие в боевое положение и открыли огонь. Точное попадание в режиме реального времени зафиксировали операторы беспилотников.

А это работают штурмовики. Минобороны опубликовало кадры освобождения поселка Новопустынка в ДНР. В населенный пункт заходили малыми группами с флангов, не давая противнику провести ротацию и подтянуть подкрепление. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечили операторы ударных дронов.

В безопасные районы эвакуируют и жителей Курского приграничья. Так, покинувшие Суджанский район рассказывают, что чудом остались живы. Отступая под натиском группировки "Север", неонацисты били по домам артиллерией и атаковали гражданских дронами-камикадзе. Уезжая, люди берут с собой только необходимое в надежде, что обязательно вернутся домой.