Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Александр Полдышев, находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами со стороны неонацистов и атаками FPV-дронов, неоднократно оказывал первую медицинскую помощь раненым и эвакуировал их в безопасный район. Также он помогал пострадавшим военнослужащим на месте дислокации его подразделения, благодаря чему многие вернулись в строй.

Рядовой Анатолий Жуковец, действуя в составе подразделения, оборонял подступы к населённому пункту, освобождённому от украинских боевиков. Во время отражения атак ВСУ Анатолий из гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт, ликвидировал часть неонацистов и подбил автомобиль, на котором они продвигались. Враг понёс большие потери и отступил. Наши бойцы удержали важный участок линии фронта.