Силы ПВО сбили дроны ВСУ над двумя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки киевского режима на российские регионы. Минобороны России сообщило о четырех сбитых дронах ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены в течение прошедшей ночи. Дежурные средства ПВО сбили три БПЛА над территорией Ростовской области, еще один – над Воронежской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, позже написал в Telegram, что угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется. По его данным, за ночь уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 4 украинских беспилотника. Дроны ВСУ сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.