Выдержит ли Словакия давление партнёров по Евросоюзу, требующих от неё проведения антироссийского курса? Насколько этот курс противоречит интересам самих европейских стран? И можно ли ожидать в новом году дальнейшего усиления позиций таких критически настроенных партий, как, например, "Альтернатива для Германии"?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"Идея Фицо абсолютно правильная. Потому что Украина, помимо своих террористических действий, ведет еще самый настоящий энергетический шантаж. Перекрыв полностью транзит газа через свою территорию, она, по сути дела, обрекла Братиславу на замерзание зимой", - отметил он.

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