В Роспотребнадзоре не подтвердили лабораторное происхождение COVID-19

глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила: доказательств того, что вирус COVID-19 имеет лабораторное происхождение, нет.

"С чего все началось — пока никаких доказательств нет", - сообщила она.

По словам Поповой, такое мнение имеет представитель института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, принимавший участие в работе группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако имя специалиста она не назвала.

Ранее группа конгрессменов в США представила доклад о пандемии коронавируса. В нем утверждается, что возник вирус "вероятно, из-за несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований" в китайском Ухане.

Биолог Роберт Редфилд, который руководил государственными центрами по контролю и профилактике заболеваний США, считает, что вирус был умышленно создан в рамках программы Пентагона по биологической защите. Скорее всего, в лаборатории Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.