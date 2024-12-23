Названы страны, которые войдут в БРИКС в 2025 году

С 1 января 2025 года несколько стран официально обретут статус государства-партнера БРИКС. Об этом рассказал помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, накануне саммита в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе БРИКС в том или ином качестве. Некоторые страны хотели сразу получить полномасштабное участие, другие хотели быть задействованными в отдельных мероприятиях в качестве наблюдателей.

Одним из результатов саммита стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана, перечислил Ушаков. Также он отметил, что в ближайшее время будет ответ еще от четырех стран,к которым были направлены приглашения, сообщает РИА Новости.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС заградительными пошлинами до 100% в случае, если они решат отказаться от доллара. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Медведева, США своим принуждением к доллару толкают другие страны к переходу на национальные валюты. Он добавил, что доллар теряет привлекательность для целого ряда стран.