Во Франции новое правительство: Макрон утвердил состав

Елисейский дворец представил состав правительства, сформированного новым премьером Франсуа Байру. Президент Эммануэль Макров утвердил список. Примечательно, что это уже четвертый кабмин за этот год. Список обнародовал генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер, сообщает ТАСС.

Так, Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять МИД страны. Новым министром экономики станет глава Фонда депозитов и консигнаций Эрик Ломбард, а бывшая премьер страны Элизабет Борн получила портфель министра образования. Всего в правительство Байру вошли 34 министра.

Напомним, 4 декабря Национальное собрание (парламент) Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат. Кабмин ушел в отставку впервые с 1962 года. Правительство республики просуществовало всего 91 день, установив антирекорд в истории Франции. Партия "Патриоты" запустили петицию с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона.