Федосеева-Шукшина готова помочь правнуку от Фрейи Зильбер

Накануне, 22 декабря, стало известно о смерти Фрейи Зильбер. 26-летняя девушка родила сына от старшего наследника актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. Сообщалось, что ее нашли мертвой в квартире, вокруг якобы валялись шприцы. По некоторым данным, вскоре после рождения сына Марка от Макара Касаткина Фрейя (по слухам, ее настоящее имя Анастасия) отдала мальчика на воспитание бабушке. Но вскоре выяснилось, что ребенка взял на поруки отец, который к тому момент женился. Однако теперь поговаривают, что мальчик находится на воспитании няни, бабушка Мария Шукшина видится с ним время от времени.

Меж тем прабабушка Лидия Федосеева-Шукшина объявила о намерении позаботиться о ребенке. Об этом сообщила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Также оказать помощь готова и младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, передает Starhit.

"Лидия Николаевна очень любит детей, и, несмотря на ее состояние здоровья, несмотря на суды с участием Марии Васильевны Шукшиной, на переживания связанные с этими процессами, она готова оказать правнуку посильную помощь, в том числе с помощью младшей дочери Василия Макаровича Ольги Васильевны, которая проживает совместно с Лидией Николаевной, во всем ее поддерживает и ей помогает", - сообщил адвокат.

Интересно, что после того, как отдала сына Марии Шукшиной, Фрейя Зильбер предпочла не продолжать мелькать на экране, участвуя в различных скандальных ток-шоу, а ушла в тень. Общаться с журналистами она не желала.

"Я обычный человек, вся эта дрянь с ТВ — это большая ошибка в моей жизни. Я на самом деле очень жалею, что однажды меня задела эта вот „публичность“, я давно решила для себя покончить с медиа пространством и у меня отлично это получилось", - говорила полгода назад NEWS.ru Фрейя.