Роспотребнадзор: пробы морской воды в районе Анапы показали соответствие санитарным нормам

Пробы морской воды в районе Анапы показали соответствие санитарным нормам. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство проверяло воду у станицы Благовещенской, села Витязево, у поселка Джемете, санатория "Высокий берег", а также у центрального пляжа Анапы.

Сотрудники ежедневно проверяют качество атмосферного воздуха и воды на содержание нефтепродуктов. Однако сегодня утром в Чёрном море произошёл массовый выброс азовок. Причиной их смерти может быть как-раз таки разлив мазута. Помимо этого, утром пляжи снова покрылись мазутом после шторма в море.