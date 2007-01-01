На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Впечатляющие кадры с Гавайских островов. Там началось извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных в мире. Он относится к щитовым типам: лава выплёскивается или бьёт фонтанами через трещины в земной коре.

По данным местных геологов, непосредственной опасности для жителей островов нет, поскольку активность вулкана ограничивается территорией Национального парка. Она закрыта для посетителей с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера.

Однако населению стоит быть осторожным из-за газов, сопровождающих извержение - они содержат высокую концентрацию соединений серы.