Правительство запретило майнинг в 10 регионах России

Кабмин ввел запрет на майнинг криптовалют в десяти российских регионах. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года и продлятся до 15 марта 2031-го, отмечается в соответствующем документе правительства.

Президент России в июле заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. А в октябре Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России. По новым правилам, кабмин может устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах.

В соответствии с решением правительства, запрет на этот вид деятельности вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Также ограничения будут действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, временно — в пики энергопотребления - майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, передает ТАСС.