Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

О благоустройстве на юго-востоке Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в Рязанском районе завершили работы в сквере имени Фёдора Полетаева.

Создали большое игровое пространство с горками и батутами, установили тренажёры, деревянный видовой мост и сцену. В Люблине облагородили Аллею молодых семей. В Текстильщиках обновили каток, а в Лефортове привели в порядок сразу два сквера.

В районе Кузьминки на месте пустыря появилось современное общественное пространство с игровыми площадками, хоккейной коробкой и спортивной зоной.