В России может стать обязательной 13-я зарплата

Тринадцатая зарплата в России может стать обязательной. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Парламентарий направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом. Это, по его мнению, поможет повысить мотивацию сотрудников и, как следствие, повысить производительность труда.

Кроме того, выплата 13-й зарплаты поможет семьям с невысоким доходом организовать новогодний бюджет, считает Миронов.

"Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким", — говорится в письме.

Ранее Миронов призвал выплатить россиянам 13-ю пенсию в конце года. По мнению депутата, такая мера восстановит социальную справедливость.