В Татарстане сгорел барак с 39 рабочими

В Татарстане минувшей ночью сгорел барак с рабочими внутри. Есть погибшие.

Пожар произошел на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский. В момент возгорания внутри барака находились 39 человек. 33 из них смогли выбраться из здания самостоятельно, шестеро погибли.

Также сообщается о семи пострадавших.

Как рассказали в МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В региональном ведомстве уточнили, что деревянное здание было обшито профлистом с утеплителем.