Российские войска прорвали оборону неонацистов сразу на двух участках Купянского направления. Идут штурмы вдоль реки Оскол. Наши мотострелки и артиллеристы заняли стратегические высоты и не позволяют противнику менять позиции. И сегодня Минобороны опубликовало кадры героического освобождения посёлка на Красноармейском направлении, который киевские боевики превратили в мощный укрепрайон.

На одном из направлений расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" подразделения группировки войск "Восток" уничтожают очередной опорный пункт боевиков. После серии выстрелов украинский укрепрайон и фортификационные сооружения больше не представляют угрозы. Теперь штурмовая рота может идти вглубь обороны противника.

Российское Министерство обороны публикует кадры освобождения села Новопустынка Донецкой народной республики. Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в лесополосы и уничтожили подразделения украинских боевиков, засевших в укреплениях. Однако это лишь промежуточная точка на пути к цели и бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение вперёд.

Западная группировка войск тоже успешно выполнила задачу. Операторы дронов - разведчиков заметили бронетехнику ВСУ в сопровождении одного автомобиля, которые пытались подойди ближе к переднему краю для проведения ротации подразделений. Однако российские бойцы оказались быстрее. Координаты точки выгрузки противника были оперативно переданы на пункт управления. После чего расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожил все планы радикалов.

Активно оттесняют противника и из Курской области. С воздуха разведчики замечают блиндажи пехоты и склад боеприпасов. Координаты незамедлительно передают артиллеристам. После наведения точным выстрелом украинские укрепления больше не представляют угрозы.