Во Франции оппозиция пригрозила кабмину новым вотумом недоверия

Очередной политический кризис назревает во Франции. Не успел Елисейский дворец объявить состав нового правительства, как оппозиция пригрозила ему вотумом недоверия. Предыдущий кабмин продержался всего 90 дней. Нынешний возглавил 73-летний Франсуа Байру.

Ключевые посты сохранили фигуры, приближенные к Эммануэлю Макрону. Это главы МИД и Минобороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню. Портфель получила и бывший премьер-министр Элизабет Борн. Она известна тем, что более 20 раз проводила законы в обход парламента.

Оппозиционные фракции назвали такой состав кабмина провокацией и коалицией провала. Левые обещают отправить в отставку правительство, а вслед за ним и президента.