В Красноярске водитель повредил 70 машин

Более 70 поврежденных автомобилей - таков печальный итог поездки нетрезвого водителя в одном из спальных районов Красноярска.

Кадры с опасными манёврами запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи белый минивэн движется по жилому двору с припаркованными машинами, задевая едва ли не каждое авто, попадающееся на пути.

Периодически иномарка целенаправленно таранит транспортные средства. Не выдержав такого душераздирающего зрелища, жители общими усилиями прервали заезд вандала. От гнева владельцев пострадавших машин дебошира спасли прибывшие на место правоохранители.