Новогоднее чудо для маленьких пациентов и воспитанников детских домов. В преддверие праздника по всей России проходит акция "Десант Дедов Морозов".

Студенты-волонтеры в костюмах зимнего волшебника и Снегурочки спускаются с крыш с помощью альпинистского снаряжения. Детей ждут не только поздравления и добрые слова, но и красочные представления: спектакли, выступления фокусников, шоу мыльных пузырей. И, конечно, юные зрители получат подарки. Для них приготовили книги, раскраски, игрушки и наборы для творчества.