Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Ваганова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о шестилетнем Максиме Ваганове из Санкт-Петербурга. Мальчик из последних сил борется со смертельной болезнью - нейробластомой с поражением правого надпочечника. Злокачественную опухоль и метастазы дважды удаляли хирургически. Ребёнок получил весь возможный объём лечения - прошёл 13 курсов химиотерапии, перенёс трансплантацию костного мозга, лучевую и иммунную терапии. Но достичь стойкой ремиссии не получается. Сейчас у Максима остаётся последний шанс на выздоровление - начать дорогостоящую терапию новейшим аппаратом. Только он может спасти жизнь мальчика. Но цена лекарства космическая - более 19 с половиной миллионов рублей. Родители оказались в безвыходной ситуации и просят о помощи всех неравнодушных. Ведь в канун Нового года так хочется верить в чудо и добро.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

На Новый год шестилетний Максим не просит, как другие мальчики, новую машинку или робота. Самое сокровенное желание у него одно: наконец, выздороветь. Того же хочет и его сестра-двойняшка. "Когда мне было три годика, я узнала, что мой братик болеет. Я по нему скучаю, он часто в больницах лежит", - говорит она.

Максим не понимает, почему их с сестрой жизни такие разные. Она идет в детский сад, а он - в больницу. Сдавать очередные анализы и проходить обследования. Тело ребенка - в рубцах и деформациях, все это - последствия тяжелой болезни, с которой Максим борется уже пять лет. В годовалом возрасте родители заметили, что у сына резко стало портиться настроение.

"Сначала у него просто был понижен гемоглобин - думали, ну сейчас просто нам железо или что-то пропишут, и мы поедем домой", - рассказывает Марина Ваганова, мама мальчика.

Но домой тогда мама с сыном не вернулись. У ребёнка обнаружили злокачественную опухоль. "Причем, как оказалось, это была прямо четвертая стадия, то есть там было тотальное поражение костей, костного мозга", - говорит Марина Ваганова.

Был поражен правый надпочечник, появились многочисленные метастазы. Максиму провели две операции, врачи меняли тактики лечения, в том числе курсы химиотерапии. Но улучшений не было.

"У нас были курсы химиотерапии одной линии, потом, когда врачи поняли, что они действуют, но недостаточно, нас перевели на другую. В общей сложности, это было 13 курсов! В течение почти двух лет", - рассказывает мама мальчика.

Четыре года назад Максиму уже требовалась помощь – и все вместе вы подарили мальчику надежду и возможность продолжить терапию. Но смертельная болезнь окончательно не отступает. Мальчик перенёс пересадку костного мозга, лечение радиоактивным йодом и иммунотерапию, которую пришлось прервать из-за сильнейшего токсического гепатита.

"Он боец - начиная от сдачи крови до тяжелых видов лечения - он никогда не опускал руки. Он всегда старается довести дело до конца", - говорит Николай Ваганов, папа мальчика.

Сейчас наступил тот самый страшный момент, когда испробованы все возможные стратегии, а долгожданной ремиссии так и не случилось. "У нас остаются в костях, в брюшной полости метастазы, которые никак не уйдут", - сказала Марина Ваганова.

Семья живёт в постоянном страхе и напряжении, но мальчику стараются этого не показывать. Сейчас у Максима появился реальный шанс – выздороветь окончательно.

"В данный момент обнаружен новый препарат, который прошел клинические исследования на эффективность. Для нас это действительно последняя возможность добиться полной ремиссии", - сообщила Юлия Конусова, врач-детский онколог Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи имени Н. П. Напалкова.

Но стоит спасительное лекарство более 19 с половиной миллионов рублей. Родители в отчаянии.

"Их двое, ну не может остаться один. Они родились вдвоем, и вдвоем они должны вырасти. Поэтому мы обращаемся к неравнодушным людям помочь собрать нам эту астрономическую сумму, которую сами мы собрать не сможем и найти откуда-то вряд ли сможем", - говорит мама мальчика.

Однажды вы стали для Максима добрыми волшебниками, и теперь мальчик верит всем сердцем - новогоднее чудо обязательно случится. И что в наступающем году он и его семья услышат долгожданное слово: ремиссия. И весь кошмар, наконец, останется позади. Каждый может помочь этому чуду сбыться.

Ещё раз напомним - времени у Максима мало, смертельная болезнь оставляет всё меньше шансов на выздоровление. Счёт идёт на дни. Начать спасительную терапию нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Ваганова, программа 2187